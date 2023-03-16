Четыре человека пострадали в ДТП на дороге в аэропорт «Мурманск»

В аварии пострадали четыре человека: водитель и два пассажира отечественной машины и водитель Renauly. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 16 марта на дороге в аэропорт «Мурманск» произошла авария с участием двух машин. На четвертом километре трассы Р-21 «Кола» в 12.50 столкнулись "ВАЗ" и Renauly.

- По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renauly, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии пострадали четыре человека: водитель и два пассажира отечественной машины и водитель Renauly.

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