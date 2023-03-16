В Мурманске открылась первая социальная столовая «Благодельня»

Первых посетителей столовая примет 20 марта, а рабочий день будет длиться с 11.00 до 15.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске на проспекте Ленина, 94 открылась первая в городе социальная столовая «Благодельня». Первых посетителей она примет 20 марта, а рабочий день будет длиться с 11.00 до 15.00.

- Одномоментно здесь смогут получить бесплатный горячий обед до 30 человек за полчаса, - рассказал президент благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Посетителями столовой могут стать пожилые северяне, испытывающие финансовые трудности, одинокие мамы, малоимущие и все северяне, попавшие в беду. Главное условие - быть опрятно одетым и не смущать других посетителей запахом.

При этом в городе сохранится традиция «Добрых обедов», когда горячее питание раздают по выходным в специальных точках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru