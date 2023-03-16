Андрею и Евгении Чибис подарили икону в честь святых Евгении Римской и Андрея Первозванного

На иконе изображены святые мученица Евгения Римская и Андрей Первозванный. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 марта в Мурманске состоялось открытие первой в городе социальной столовой «Благодельня». На мероприятии руководителю Единого волонтерского центра Мурманской области Евгении Чибис вручили особенную икону для нее и ее супруга губернатора Андрея Чибиса.

На ней изображены святые мученица Евгения Римская и Андрей Первозванный.

- Икона была написана специально для вашей семьи, - отметил президент благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Столовая была открыта при поддержке фонда и волонтерского центра, а также при меценатской помощи.

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