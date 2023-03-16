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НовостиОбщество16 марта 2023 8:11

42% жителей Мурманска готовы мириться с зарплатой в конверте

Чаще всего на серые или черные схемы согласны мужчины
Ника СВЕТЛОВА
Эксперты отмечают, что чем выше доход северян, тем меньше они согласны на неофициальные выплаты.

Эксперты отмечают, что чем выше доход северян, тем меньше они согласны на неофициальные выплаты.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

У жителей Мурманска спросили, насколько важно им получать «белую» зарплату. Оказалось, что в зарплате в конверте не видят ничего плохого 42% опрошенных. Чаще всего на «серые» или «черные» схемы согласны мужчины.

Эксперты отмечают, что чем выше доход северян, тем меньше они согласны на неофициальные выплаты.

- Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 7 из 10 горожан, получающих «черную» зарплату (73%), хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 10% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда, - сообщили в SuperJob.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года. Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 87 089 рублей.

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