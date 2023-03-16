42% жителей Мурманска готовы мириться с зарплатой в конверте

Эксперты отмечают, что чем выше доход северян, тем меньше они согласны на неофициальные выплаты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У жителей Мурманска спросили, насколько важно им получать «белую» зарплату. Оказалось, что в зарплате в конверте не видят ничего плохого 42% опрошенных. Чаще всего на «серые» или «черные» схемы согласны мужчины.

Эксперты отмечают, что чем выше доход северян, тем меньше они согласны на неофициальные выплаты.

- Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 7 из 10 горожан, получающих «черную» зарплату (73%), хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 10% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда, - сообщили в SuperJob.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года. Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 87 089 рублей.

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