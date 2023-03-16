18 марта в Мурманске ограничат движение транспорта на улице Ленинградской

В Мурманске ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, на улице Ленинградской.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, на улице Ленинградской.
Согласно постановлению администрации города, ограничения будут действовать с 00.00 до 16.00 18 марта от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.
Напомним: на участке дороги к Североморску ограничат движение авто до 15 мая.
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