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НовостиОбщество10 марта 2023 10:53

На участке дороги к Североморску ограничат движение авто до 15 мая

Схема дорожного движения изменится
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Из Мурманска в Североморск организуют реверсивное движение без ограничений.

Из Мурманска в Североморск организуют реверсивное движение без ограничений.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На участке реконструкции дороги «Автоподъезд к Североморску» с 15 марта по 15 мая будет ограничено движение для всех видов транспорта. Это связано со взрывными работами, конкретное время проведения которых сообщат позже.

Дорогу перекроют от железнодорожного переезда (в районе д. 114 пр. Героев-Североморцев) до примыкания к автодороге Р-21 «Кола» (19-й километр транспортной развязки).

- Из Североморска в сторону Мурманска будет закрыт проезд для всех видов транспорта (кроме общественного и экстренных служб). Объезд по Верхне-Ростинскому шоссе, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Из Мурманска в Североморск организуют реверсивное движение без ограничений.

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