В Мурманске будут судить трех человек за мошенничество при строительстве на 42 миллиона рублей

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Даниил ОПАРИН

В Первомайском районном суде Мурманска рассмотрят уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью и двух его подчиненных. Они обвиняются в мошенничестве по части 4 ст. 159 УК РФ.

Выяснилось, что с 2019 года по 2020 год гендиректор организации вместе с главным инженером и прорабом при исполнении муниципального контракта по строительству объектов, причинили Мурманску ущерб на 42 миллиона рублей.

- По версии следствия обвиняемые предоставили заказчику работ поддельные документы о покупке геомембраны для исполнения контракта. Они приобрели небольшое количество геомембраны, используя ее на объектах строительства для придания видимости укладки, - сообщили в пресс-службе суда.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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