В школах Мурманска появятся два новых профориентационных класса

В Мурманске на базе гимназий откроются два новых профориентационных класса. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске на базе гимназий откроются два новых профориентационных класса. Так, в этом учебном году психолого-педагогический класс появится в гимназии №6, а инженерный, по профилю «Судостроение», на базе гимназии №7.

Также идет работа по созданию инженерно-железнодорожного класса в школе №49.

- В учебном заведении появится специализированное брендированное помещение с необходимым оборудованием. Планируется ремонт кабинета за счет средств РЖД. Мебель уже поставлена, готовится проектно-сметная документация, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: летом в оздоровительных лагерях на Черном море отдохнут почти 2 тысячи детей из Мурманска.

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