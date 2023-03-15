Летом в оздоровительных лагерях на Черном море отдохнут почти 2 тысячи детей из Мурманска

Первоочередное право на получение путевки предоставят ребятам из семей мобилизованных северян и участников СВО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Этим летом почти 2 тысячи детей из Мурманска отправятся отдыхать в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году.

- Путевки в лагеря, расположенные за пределами Заполярья, предоставляются минобрнауки региона. Еще около 200 ребят отдохнут в оздоровительных учреждениях, расположенных в Мурманской области, за счет регионального бюджета, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Первоочередное право на получение путевки предоставят ребятам из семей мобилизованных северян и участников СВО.

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