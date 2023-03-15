Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года.

Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 87 089 рублей.

Самый высокий показатель традиционно в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 191018 рублей, добыче полезных ископаемых - 130174 рублей, строительства - 107158 рублей, обрабатывающего производства - 94027 рублей, транспортировка и хранение - 91766 рублей.

В декабре 2022 года размер среднемесячной номинальной зарплаты в регионе составил 118999 рублей. Как это считают - читайте в нашем материале.

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