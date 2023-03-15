В Мурманске сотрудники погрануправления ФСБ обнаружили у браконьеров живых крабов

Стоимость живых крабов оценили в полмиллиона рублей. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

Почти в два миллиона рублей оценивается ущерб биоресурсам РФ, который причинили двое жителей Мурманска – они перевозили незаконно добытый деликатес.

- У мужчин изъяли автомобиль, 6 брикетов и 208 секций с мясом краба камчатского общим весом более 200 килограммов, а также 40 особей краба в живом виде, которых выпустили в естественную среду обитания, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Стоимость живых крабов оценили еще в полмиллиона рублей.

Сейчас в отношении северян возбудили административное дело за «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Также им грозит уголовное дело за браконьерство.

Напомним: в Мурманской области задержали браконьеров с камчатским крабом на 11 миллионов рублей. Всего нарушители перевозили 720 килограммов морских деликатесов.

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