В Мурманской области на 30% и 18% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Всего в регионе зарегистрировано 1053 подтвержденных случаев гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в Мурманской области на 30% снизился рост заболеваемости гриппом, а ОРВИ - на 18%. В целом по области заболеваемость немного превышает установленный пороговой уровень за счет того, что болеют взрослые.

- Половина из заболевших ОРВИ и гриппом составляют дети - 53,6%. На дистанционный формат обучения переведены один класс и две группы, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Лидер среди разгуливающих вирусов - грипп В. Из биологического материала заболевших выявлены вирусы других респираторных инфекций негриппозной этиологии: РС-вирусы, сезонный коронавирус, риновирус,парагрипп.

Всего в регионе зарегистрировано 1053 подтвержденных случаев гриппа. Практически все из них (99,7%) не были привиты.

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