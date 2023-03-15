Жительница Мурманска гуляла с пистолетом в руке и угрожала полицейским

Северянке грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. Фото: СУ СК России по Мурманской области

В Мурманске будут судить 37-летнюю местную жительницу, которая под Рождество совершила необдуманный поступок. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- По версии следствия, ночью 6 января пьяная злоумышленница шла вдоль Кольского проспект с пневматическим пистолетом в руке, визуально схожим с боевым. Обеспокоенные горожане вызвали полицию, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

На место быстро прибыл патруль ДПС, который находился недалеко. Однако завидев правоохранителей, северянка разозлилась и направила в их сторону пистолет, словно хотела выстрелить. Тогда полицейским пришлось обезоружить женщину. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Северянке грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

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