В отношении угрожавшей пистолетом полицейским жительницы Мурманска возбудили уголовное дело

Мурманчанка шла по улице с пневматическим пистолетом. Фото: СКР по Мурманской области

Ночью 6 января на Кольском проспекте в Мурманске заметили женщину, в руках у которой был пистолет. Вела она себя беспокойно, так как была пьяна. Когда на место прибыли полицейские, северянка направила оружие в сторону стражей порядка, словно намеревалась выстрелить.

- Полицейские в целях пресечения противоправных действий женщины, угрожавшей им пистолетом и оказавшей сопротивление, обезоружили ее, лишив возможности причинить вред себе и окружающим, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Позже оказалось, что в руках у северянки был пневматический пистолет, похожий на травматический. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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