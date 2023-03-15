В Мурманской области стало меньше пенсионеров

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь 2023 года. Согласно ему, в регионе сократилось количество пенсионеров.

- Численность пенсионеров, состоящих на учете и получающих пенсии в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области, на 1 января 2023 года составила 229,9 тысячи человек, что на 0,7% меньше, чем на 1 января 2022 года, - говорится в отчете Мурманскстата.

Средний размер пенсии в регионе составляет 25637 рублей.

Напомним: в декабре некоторые пенсионеры Заполярья получили двойную пенсию. В отделении Социального фонда РФ по Мурманской области рассказали, почему так произошло.

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