В соцфонде Мурманской области объяснили двойную пенсию за декабрь

В отделения почты пенсия поступает с 3 по 23 января 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В декабре некоторые пенсионеры Заполярья получили двойную пенсию. В отделении Социального фонда РФ по Мурманской области рассказали, почему так произошло.

- Тем пенсионерам, кто получает пенсию на счета в кредитных организациях 17 числа, пенсия за январь перечислена досрочно, а именно 29 декабря. Это связано с реорганизацией с 1 января 2023 года Пенсионного фонда России в Социальный фонд. Тем северянам, которые получают пенсию 23 числа, перечислят ее 23 января 2023 года, - сообщили «АиФ–Мурманск» в соцфонде.

В отделения почты пенсия поступает с 3 по 23 января 2023 года.

Напомним: в Мурманской области изменится порядок получения ежемесячной выплаты на первого ребенка.

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