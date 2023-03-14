В Коле пенсионерка украла из гипермаркета продукты и косметику на 2,5 тысячи рублей

Северянку доставили в отдел полиции для проведения проверки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали 61-летнюю пенсионерку, которая украла товары из гипермаркета на проспекте Ленина.

- Сотрудник службы контроля сообщил, что женщина взяла с полок различные продукты и косметику, после чего переложила содержимое корзины в свою сумку и направилась к выходу, минуя кассы, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Всего жительница Колы украла продукцию на 2,5 тысячи рублей, северянку доставили в отдел полиции для проведения проверки. Женщине грозит привлечение к уголовной ответственности.

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