В Коле пенсионерка украла из гипермаркета продукты и косметику на 2,5 тысячи рублей

Северянку доставили в отдел полиции для проведения проверки.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мурманске росгвардейцы задержали 61-летнюю пенсионерку, которая украла товары из гипермаркета на проспекте Ленина.
- Сотрудник службы контроля сообщил, что женщина взяла с полок различные продукты и косметику, после чего переложила содержимое корзины в свою сумку и направилась к выходу, минуя кассы, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Всего жительница Колы украла продукцию на 2,5 тысячи рублей, северянку доставили в отдел полиции для проведения проверки. Женщине грозит привлечение к уголовной ответственности.
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