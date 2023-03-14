В Мурманске на перекрестке Челюскинцев - Папанина столкнулись машина и маршрутка

Утром 14 марта в час пик случилась авария на одном из самых оживленных перекрестков в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 14 марта в час пик случилась авария на одном из самых оживленных перекрестков в Мурманске.
- В 09.00 на пересечении улиц Челюскинцев и Папанина произошло столкновение Volkswagen и маршрутки «Газель». В данном происшествии никто не пострадал. Оба участника ДТП прибыли в подразделение Госавтоинспекции для оформления происшествия, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: 13 марта на спуске у Семеновского озера в Мурманске произошли сразу две массовые аварии.
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