В Мурманске на перекрестке Челюскинцев - Папанина столкнулись машина и маршрутка

Утром 14 марта в час пик случилась авария на одном из самых оживленных перекрестков в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 14 марта в час пик случилась авария на одном из самых оживленных перекрестков в Мурманске.

- В 09.00 на пересечении улиц Челюскинцев и Папанина произошло столкновение Volkswagen и маршрутки «Газель». В данном происшествии никто не пострадал. Оба участника ДТП прибыли в подразделение Госавтоинспекции для оформления происшествия, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: 13 марта на спуске у Семеновского озера в Мурманске произошли сразу две массовые аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru