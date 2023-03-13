Стали известны подробности двух массовых ДТП у Семеновского озера в Мурманске

Подробности о ДТП сообщили в УГИБДД региона. Фото: Скриншот видео

Днем 13 марта примерно в одно и то же время на спуске у Семеновского озера в Мурманске произошли две аварии. Подробности о ДТП сообщили в УГИБДД региона.

Так, в 13.46 минут столкнулись Volkswagen и Toyota, обошлось без пострадавших. Участники аварии отказались от оформления ДТП.

Также в 13.50 в районе дома №33 на улице Челюскинцев столкнулись три автомобиля: Kia, Mitsubishi и Chevrolet.

- В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Все участники аварии проследовали в подразделение госавтоинспекции для оформления происшествия, - отметили в ведомстве.

Напомним: в Кольском районе произошло лобовое ДТП с двумя пострадавшими.

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