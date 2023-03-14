В Мурманской области начали выдавать паспорт полярника

С 14 марта в Мурманской области туристы и жители региона могут оформить паспорт полярника. Фото: Правительство Мурманской области

С 14 марта в Мурманской области туристы и жители региона могут оформить паспорт полярника. Он похож на обычный паспорт, так, первые страницы содержат фотографию и персональные данные.

А вот на другие страницы можно проставить 16 уникальных штампов после посещения достопримечательностей Заполярья, например, ледокола «Ленин», канозерских петроглифов, заповедников, Хибин, Ловозера. Есть и сезонные штампы, например, один ставится с 26 ноября по 16 января для тех, кто увидел полярную ночь, а другой - 19 мая по 25 июля, если увидел полярный день.

Оформить паспорт полярника можно в офисе Туристского информационного центра Мурманской области, однако услуга платная - 1400 рублей для туристов и 1100 рублей для жителей региона.

Напомним: министру Алексею Чекункову в Мурманске вручили паспорт полярника. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики принял участие в первом заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики.

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