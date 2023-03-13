Максим Белов об уходе с поста уполномоченного по защите прав предпрнимателей: «Я решил вернуться в бизнес»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. Фото: opora.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост ради того, чтобы вернуться в бизнес. В должности он был с декабря 2021 года.

- Возможно, кто-то посчитает, что я не оправдал чьих-то надежд. Но мир так быстро меняется, что мой дух предпринимателя не может усидеть на месте. Я действительно старался помочь и решить все ваши реальные проблемы. Надеюсь мне, в свою очередь, удалось вам показать, что власть открыта. Да не все идеально, но идеально никогда и не будет, уже простите за откровенность – такова жизнь, - написал Максим Белов на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что последний его рабочий день в качестве бизнес-омбудсмена будет 28 марта. Предпринимательством он будет заниматься в Мурманской области.

Напомним: депутаты облдумы расширили полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru