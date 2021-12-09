Максим Белов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области

Напомним: Максим Белов был депутатом прошлого созыва, в новый он избираться не стал. Фото: Правительство Мурманской области

9 декабря на заседании Мурманской областной Думы рассмотрели вопрос о назначении на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кандидат был один - Максим Белов.

Парламентарии проголосовали за него.

Напомним: Максим Белов был депутатом прошлого созыва, в новый он избираться не стал.

В декабре 2020 года предыдущий бизнес-омбудсмен Елена Тихонова досрочно ушла в отставку, с тех пор кресло было свободно.

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