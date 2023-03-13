В Кольском районе произошло лобовое ДТП с двумя пострадавшими

В аварии пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Фото: vk.com/murman01

Днем 13 марта в Кольском районе, на 1344-м километре автодороги Р-21 «Кола», произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Renault Fluence.

На месте происшествия работали спасатели.

- В аварии пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ГИБДД региона отметили, что Renault Fluence шел на обгон.

Напомним: у Семеновского озера в Мурманске произошли две массовые аварии.

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