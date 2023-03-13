У Семеновского озера в Мурманске произошли две массовые аварии

13 марта на подъеме у Семеновского озера по улице Челюскинцев в Мурманске случились сразу две массовые аварии. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

13 марта на подъеме у Семеновского озера по улице Челюскинцев в Мурманске случились сразу две массовые аварии.

В одной из них столкнулись три легковые машины, в другой - две легковушки и троллейбус. Информация о пострадавших уточняется - «КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: днем 13 марта на дороге в аэропорт «Мурманск» произошла авария, из-за которой проезд к воздушной гавани затруднен.

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