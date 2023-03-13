Из-за массовой аварии на дороге в аэропорт «Мурманск» образовался затор

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Днем 13 марта на дороге в аэропорт «Мурманск» произошла авария, из-за которой проезд к воздушной гавани затруднен.
- Пробка в обе стороны, реверсивное движение. Предположительно, в ДТП попали 3 легковушки и 2 трактора, - сообщил Telegram-канал «Регион 51».
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
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