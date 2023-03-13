В минприроде Мурманской области прокомментировали информацию о волке в Ковдоре

Несколько особей, выходившим к жилым домам, ликвидировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сети появилось видео, как к жилым домам в Ковдоре выходит волк. Его сняли на видео на улице Слюдяной у дома №8.

Однако оказалось, что северяне зря испугались хищника.

- На видео не волк, а собака, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: в Заполярье увеличилась популяция волков.

- У нас распространен тундровый волк – он серого окраса и достигает веса 70 килограммов. Такого, например, видели в Ковдоре. Их у нас порядка 150 особей. Однако рост популяции хищников связан больше с их миграцией из соседних регионов после лесных пожаров в 2021 году. Они расширяют свой ареал обитания и начинают двигаться с юга на север. Эти волки имеют характерный рыжий окрас, свойственный для волков из Фенноскандии. Весят они 30-40 килограммов, похожи по фенотипу на собаку, - объяснили в министерстве.

Несколько особей, выходившим к жилым домам, ликвидировали.

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