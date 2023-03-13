У жителя Зверосовхоза приятель украл хранившиеся в диване 2,2 миллиона рублей

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

33-летний житель Зверосовхоза из-за приятеля лишился сбережений, которые хранил дома. Мужчина уехал в отпуск, а после приезда обнаружил, что 2,2 миллиона рублей, лежавшие в бельевой нише дивана, пропали. При этом дверной замок и сама дверь не были повреждены.

Друга потерпевшего, которые ранее не был судим, задержали. Он рассказал, что знал о денежном тайнике мужчины и придумал план.

- Северяне вместе работали, поэтому злоумышленник легко достал ключи от квартиры приятеля из кармана его одежды и сделал дубликат. Он дождался, когда товарищ уедет в отпуск, после чего проник в квартиру. Похищенные деньги мужчина потратил за пару месяцев, купив два поддержанных автомобиля, а также посетил несколько крупных городов страны, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК.

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