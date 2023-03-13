В Мурманской области пройдет вебинар по НДФЛ и страховым взносам

Представители УФНС по Мурманской области расскажут северянам об изменениях в администрировании НДФЛ и страховых взносов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Представители УФНС по Мурманской области расскажут северянам об изменениях в администрировании НДФЛ и страховых взносов. Для этого 14 марта в 14.00 они проведут вебинар.

- Участники узнают о новом порядке удержания НДФЛ и сроках уплаты налога в 2023 году, изменениях в расчете по форме 6-НДФЛ и расчетах по страховым взносам, применении пониженных тарифов по страховым взносам и сумме единого фиксированного тарифа по страховым взносам на ОПС и ОМС в текущем году, - пояснили в налоговой службе.

Для того, чтобы присоединиться к вебинару, надо будет предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним: в Мурманской области в связи с изменением с 1 января 2023 года порядка уплаты налогов работает «горячая линия» по вопросам Единого налогового счета, на которой северян проконсультируют с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

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