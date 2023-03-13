Навигацию маломерных судов в Мурманской области хотят открыть в мае

На портале «Открытый электронный регион» до 17 марта на обсуждении находится документ об открытии навигации маломерных судов в Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На портале «Открытый электронный регион» до 17 марта на обсуждении находится документ об открытии навигации маломерных судов в Мурманской области.

Так, с 3 марта ее предлагают запустить в Кандалакшском и Терском районах, с 6 мая - Ковдорском округе и Полярных Зорях, с 10 числа - в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе, с 13 числа - в остальных муниципалитетах.

Напомним: навигацию маломерных судов стали останавливать в регионе с ноября 2022 года.

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