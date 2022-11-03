В Мурманской области составлен график дат закрытия навигации маломерных судов

В Мурманской области уже небезопасно выходить в море из-за ветров, снегопадов и других метеоявлений зимы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области уже небезопасно выходить в море из-за ветров, снегопадов и других метеоявлений зимы. Поэтому в регионе составлен график завершения навигации маломерных судов.

Так, уже с 4 ноября им нельзя будет выходить в ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерске, Островном, Североморске, Печенгском округе, Кольском районе. С 6 ноября в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе. С 10 ноября – на водных объектах Ковдорского округа и Полярных Зорях, а с 16 ноября – в Кандалакшском и Терском районах.

- До появления льда навигация разрешена маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды, а также тем, кто занят в противопаводковых, поисковых и аварийно-спасательных работах, - сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области.

Напомним: на водоемах Мурманской области встал лед толщиной 2-3 сантиметра.

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