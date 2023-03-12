В Мурманске изменится место выдачи архивных справок от полиции

Такие услуги теперь будут предоставляться информационным центром УМВД России по Мурманской области. Фото: gov-murman.ru/

Жителей Мурманска информируют о новом месте выдачи архивных справок и справок о реабилитации жертв политических репрессий.

Такие услуги теперь будут предоставляться информационным центром УМВД России по Мурманской области по адресу: улица Капитана Пономарева, 8. Часы работы: вторник – 14.00 до 17.00, среда – 14.00 до 19.00, с четверга по субботу – 10.00 до 13.00.

- Прием граждан по указанным госуслугам на проспекте Ленина, 64 с 15 марта будет прекращен, - сообщает ИЦ УМВД России по Мурманской области.

Телефон для консультаций по справкам: (8152) 40-71-76 (с понедельника по четверг – 09.00 до 17.30, пятница – 09.00 до 16.00).

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