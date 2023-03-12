Депутат Мурманской облдумы обратился в следком из-за неудачных шуток команды КВН

.Выступление команды из Мурманской области в 1/8 Высшей лиги КВН понравилось не всем. Фото: vk.com/sbornaya_poselka_a_murmansk

Депутат Мурманской областной думы и глава мурманских коммунистов Артур Попов написал заявление в следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении КВНщиков из «Сборной команды поселка А» и Первого канала. Выступление команды из Мурманской области в 1/8 Высшей лиги КВН многим не понравилось из-за шуток с сексуальным подтекстом и юмора над русскими.

- В одном из фрагментов выступления «русские девушки» показаны как лица с низкой социальной ответственностью, готовые вступить в интимную связь с мужчиной за материальное вознаграждение в виде «Айфона». В другом фрагменте показано, что девушка не хочет выходить замуж из-за того, что ей «не нравятся русские», при этом в ходе выступления не указываются причины неприязненного отношения к русским, что указывает на то, что команда явно намекает на то, что русские мужчины не могут быть привлекательны именно в силу своей национальности, - сообщает коммунист.

Депутат подчеркнул, что команда своими высказываниями оскорбляет и унижает русскую нацию.

Напомним: ранее КВНщики прокомментировали свое выступление, отметив, что никого не хотели оскорбить.

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