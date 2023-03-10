«Сборная поселка А» про свое скандальное выступление в Высшей лиге КВН: «Часть зрителей воспринимает команду как иностранцев»

Юмор северян понравился не всем северянам. Фото: vk.com/sbornaya_poselka_a_murmansk

4 марта Первый канал показал запись первой 1/8 Высшей лиги КВН с участием команды из Мурманской области «Сборная поселка А». Не всем зрителям понравилось выступление северян, критика обрушилась настолько мощная, что участникам коллектива пришлось сделать свою группу в «ВКонтакте» закрытой.

Некоторым не понравились шутки про девушку в окружении темнокожих парней – в ней увидели сексуальный подтекст. Другим – про интим за дорогой телефон. Заполярные кавээнщики решили прокомментировать обвинения в свой адрес.

- Мы ни в коем случае не хотели никого оскорбить своими шутками и не закладывали в них негативного смысла. Считаем, что недопонимание вызвано тем, что часть зрителей воспринимает команду как иностранцев, которые в своих выступлениях почему-то решили шутить о русских, однако все участники команды - граждане РФ и искренне считают себя русскими с момента рождения (несмотря на цвет кожи) и шутя о русских, мы шутим над собой, в первую очередь, - объяснили представители команды.

При этом «Сборная поселка А» продолжит участие в Высшей лиге КВН.

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