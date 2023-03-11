Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МЧС по Мурманской области предупреждают жителей региона о непогоде. Так, ночью 12 марта ожидается сильный мороз, при прояснениях до -28 градусов. А днем - сильные снегопады, особенно на востоке области.

Рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и ограничить время пребывания на улице.

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