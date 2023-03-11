Нужно готовиться. На Мурманскую область надвигается снегодедон

Первые снежинки начнут падать уже вечером воскресенья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После выходных, которые будут хоть и морозными, но солнечными, в Мурманской области ожидается мощный снегопад.

Первые снежинки начнут падать уже вечером воскресенья, 12 марта, но большая часть осадков придется на понедельник, 13 марта.

Как сообщили в Гидрометцентре, также снегопад будет сопровождаться потеплением, хотя в плюс мы не уйдем, и усилением ветра. В Мурманске может выпасть более 18 миллиметров снега.

Непогода завершится 14 марта.

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