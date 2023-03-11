На трассе Мишуково-Снежногорск перевернулся ВАЗ

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 11 марта в Мурманской области произошло ДТП с участием одной машины. Так, на третьем километре автодороги «Мишуково-Снежногорск» водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на крышу.

- В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним: в Мурманске водитель автобуса №33 сбил девятилетнюю девочку.

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