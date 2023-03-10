В Мурманске водитель автобуса №33 сбил девятилетнюю девочку

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Днем 10 марта в Мурманске под колеса автобуса №33 попала девятилетняя девочка.

- Около 13.20 в районе дома 1/7 на улице Павлика Морозова водитель автобуса наехал на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: ночью в Мурманске автомобилист попал в ДТП на угнанном ВАЗе и скрылся.

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