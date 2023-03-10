Ночью в Мурманске автомобилист попал в ДТП на угнанном ВАЗе и скрылся

Автоинспекторы выяснили, что «ВАЗ-21099» имеет признаки угона. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около двух часов ночи 10 марта в Мурманске водитель ВАЗа устроил ДТП на Кольском проспекте. Двигаясь в районе дома №131, мужчина проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с автомобилем Kia, который поворачивал налево.

Водитель отечественного авто скрылся с места происшествия до приезда полиции. Похоже, что он угнал машину, на которой совершил аварию.

- Автоинспекторы выяснили, что «ВАЗ-21099» имеет признаки угона (повреждена проводка и разбито стекло), автомобиль не зарегистрирован, установлены подложные государственные регистрационные знаки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Транспорт отправили на спецстоянку, а водителя теперь ищут.

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