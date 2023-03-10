11 марта в Мурманской области сохранится морозная погода

12 марта активный циклон принесет в Заполярье метель, температура воздуха повысится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области все еще продолжают властвовать морозы. 11 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море.
- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14-19, при прояснениях до -25, днем -5-10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
12 марта активный циклон принесет в Заполярье метель, температура воздуха повысится.
Напомним: стало известно, когда в Мурманскую область придет настоящая весна.
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