Стало известно, когда в Мурманскую область придет настоящая весна

Раньше ждать весенних процессов не стоит. Зато в ближайшие дни морозы должны уменьшиться. Фото: Олег ФИЛОНОК

«Тепло ли тебе, девица?» - в марте такой вопрос жителям Мурманской области задавать не стоит, ведь он сулит лишь недовольный бубнеж укутанного снизу до верху человека.

Несмотря на приход календарной весны, во дворах Заполярья красуются сплошные сугробы, а морозы никуда уходить не хотят. Главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен рассказала, когда же северянам стоит ждать оттепели.

- До конца марта продолжится накопление снега, а уже в апреле есть вероятность потепление и перехода через 0 градусов в дневные часы. По предварительному прогнозу, весна на Кольском полуострове в этом году должна начаться в пределах своих климатической нормы, а это третья декада апреля, - поделилась с «КП»-Мурманск» Елена Сиеккинен.

Раньше ждать весенних процессов не стоит. Зато в ближайшие дни морозы должны уменьшиться. Так, 12 марта температура воздуха составит уже -5-10 градусов.

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