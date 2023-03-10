В Мурманске 19-летний охранник магазина украл деньги с потерянной банковской карты

Оказалось, что карточку украл 19-летний охранник магазина, который раньше в поле зрения правоохранителей не попадал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

32-летний мурманчанин потерял свою банковскую карту, после чего с его счета начали списывать деньги. Мужчина обратился в полицию.

Оказалось, что карточку украл 19-летний охранник магазина, который раньше в поле зрения правоохранителей не попадал.

- Он рассказал, что к нему подошла неизвестная покупательница, которая нашла в торговом зале банковскую карту и передала ему для возврата владельцу. Однако молодой человек решил не отдавать карту, вместо этого купив себе продукты, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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