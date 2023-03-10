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НовостиОбщество10 марта 2023 8:06

В Мурманской области подорожал сахар и подешевела соль

Самое большое снижение цен отмечено на картофель
Ника СВЕТЛОВА
Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продукты.

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продукты.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продукты.

За последнюю неделю больше всего выросли в цене питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, сахарный песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. А вот лидером по снижению цены стал картофель.

Также дешевле стали репчатый лук, рис, соль, капуста, подсолнечное масло и пшено.

Напомним: на позапрошлой неделе больше всего дорожали лук, картофель и чай.

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