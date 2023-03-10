В Мурманской области подорожал сахар и подешевела соль

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продукты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продукты.

За последнюю неделю больше всего выросли в цене питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, сахарный песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. А вот лидером по снижению цены стал картофель.

Также дешевле стали репчатый лук, рис, соль, капуста, подсолнечное масло и пшено.

Напомним: на позапрошлой неделе больше всего дорожали лук, картофель и чай.

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