Воспитательница детского сада в Североморске протащила ребенка по снегу

Информацию проверили в прокуратуре и оказалось, что она правдива - воспитатель действительно допустила нарушения. Фото: скриншот видео / vk.com/oblast_news

В феврале в заполярных пабликах в «ВКонтакте» распространилось видео, снятое в Североморске. Здесь воспитатель при возвращении детворы с прогулки протащила одного из подопечных за руку по снегу.

- Инцидент произошел в детском саду №51. В кадре вы можете видеть воспитателя и ребенка 4-5 лет, - сообщила очевидец.

Информацию проверили в прокуратуре и оказалось, что она правдива - воспитатель действительно допустила нарушения.

- Прокуратурой города Североморска в адрес управления образования ЗАТО внесено представление, по результатам которого два должностных лица детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности, - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним: в Мурманске прокуратура помогла сироте получить жилье, которое ему положено по закону. Администрация города не обеспечила юного жителя квартирой, из-за чего прокурор обратился в суд с иском.

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