Мурманчанину спустя 14 лет после похищения и убийства человека вынесли приговор

Спустя 14 лет после совершения преступления северянин услышал приговор. Фото: СКР по Мурманской области

К 17 годам исправительной колонии особого режима суд приговорил 48-летнего жителя Мурманского области, которого обвиняли в похищении человека и убийстве. Преступления он совершил в августе 2009 года.

В те годы северянин входил в состав мурманской ОПГ. Ее участники ради денег и золотых украшений похитили не раз судимого мужчину и пытали его в одной из квартир областного центра. Потом они увезли его в лес на 54 километре автодороги «Кола - Серебрянская ГЭС». Там осужденный несколько раз ударил похищенного в грудь ножом.

- Установить и задержать мужчину, совершившего убийство, как и его подельников, по горячим следам не удалось. В ходе расследования допрошено более 150 свидетелей из числа жителей Мурманска и Колы, произведено более 35 различных экспертиз. Вместе с тем, улики, в том числе орудие преступления, которые могли бы указать на конкретного преступника, сразу обнаружены не были, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Собранные улики доказали вину северянина, сам он признался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - указал на двух своих соучастников. Один на данный момент уже умер, а материалы уголовного дела в отношении другого злоумышленника направлено в суд.

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