В Мончегорске произошло второе за сутки ДТП с пострадавшим

В аварии пострадал один человек. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 9 марта в Мончегорске произошло второе ДТП за сутки с пострадавшим. Напомним: ранее в городе из-за столкновения ВАЗа и LADA травмы получил один человек.

- В 13.40 поступило сообщение об аварии на Ленинградской набережной, д. 6. Столкнулись два легковых автомобиля, пострадал один человек, - сообщили в МЧС региона.

Спасатели проводили работу по отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных.

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