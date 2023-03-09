В Мончегорске произошло ДТП с пострадавшим

Пассажир ВАЗа был обслужен амбулаторно. Фото: МЧС по Мурманской области

Утром 9 марта на улице Ленина, 6 в Мончегорске произошло серьезное ДТП. Столкнулись ВАЗ и LADA.

- Водитель ВАЗа при повороте направо с прилегающей территории не учел радиуса поворота и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA, который двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Пассажир ВАЗа был обслужен амбулаторно. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в Кольском районе произошло смертельное ДТП. Еще двух человек госпитализировали.

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