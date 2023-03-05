В Кольском районе произошло смертельное ДТП

Два автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Фото: vk.com/murman01

Вечером 4 марта в Кольском районе произошла смертельная авария. Два автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке в районе 1335 километра автодороги Р-21 «Кола».

- Водитель автомобиля Chevrolet Niva с прицепом двигался по второстепенной дороге (со стороны Пушного в сторону Мурманска) и при повороте не предоставил преимущества в движении Toyota RAV4, столкнувшись с ним, - сообщили в УГИБДД региона.

Водитель Chevrolet Niva погиб, его пассажир и водитель Toyota доставлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.

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