Дефицит бюджета Мурманской области составляет 2,7 миллиарда рублей

За январь-февраль 2023 года дефицит бюджета Мурманской области составил 2,7 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За январь-февраль 2023 года дефицит бюджета Мурманской области составил 2,7 миллиарда рублей. Такие данные привели в региональном минфине.

- Доходы исполнены в размере 13,65 миллиарда рублей рублей, или на 12,8 % от утвержденного на 2023 год объема; расходы - 16,38 миллиарда рублей, - уточнили в профильном министерстве.

Напомним: из бюджета Мурманской области выделили 5,5 миллиона рублей на закупку автомобилей, лодок, лодочных моторов и тепловизоров для нужд минприроды региона. Имущество необходимо для надзора за объектами животного мира.

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