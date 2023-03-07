Минприроды Мурманской области потратит 5,5 миллиона рублей на новые автомобили, лодки и тепловизоры

Тепловизоры пригодятся для охоты, если нужно будет регулировать численности хищников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из бюджета Мурманской области выделили 5,5 миллиона рублей на закупку автомобилей, лодок, лодочных моторов и тепловизоров для нужд минприроды региона. Имущество необходимо для надзора за объектами животного мира.

Транспорт будет использоваться сотрудниками при выездных обследованиях охотничьих угодий, направленных на охрану ценных пород рыб (горбуши и лосося) в период их нереста.

Тепловизоры пригодятся для охоты, если нужно будет регулировать численности хищников. Например, если волки и медведи начнут выходит в города и села.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали нашествие рыжих волков.

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