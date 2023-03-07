Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 12:09

Минприроды Мурманской области потратит 5,5 миллиона рублей на новые автомобили, лодки и тепловизоры

Все это нужно для надзора за объектами животного мира
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Тепловизоры пригодятся для охоты, если нужно будет регулировать численности хищников.

Тепловизоры пригодятся для охоты, если нужно будет регулировать численности хищников.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из бюджета Мурманской области выделили 5,5 миллиона рублей на закупку автомобилей, лодок, лодочных моторов и тепловизоров для нужд минприроды региона. Имущество необходимо для надзора за объектами животного мира.

Транспорт будет использоваться сотрудниками при выездных обследованиях охотничьих угодий, направленных на охрану ценных пород рыб (горбуши и лосося) в период их нереста.

Тепловизоры пригодятся для охоты, если нужно будет регулировать численности хищников. Например, если волки и медведи начнут выходит в города и села.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали нашествие рыжих волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru