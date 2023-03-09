Дрейфующая станция «Северный полюс 41» находится в 200 километрах от Северного полюса

Отмечается, что дрейф льдины с лагерем ускорился. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс 41» продолжает свой путь к макушке Земли. До Северного полюса ученым осталось меньше, чем расстояние от Мурманска до Полярных Зорь.

- Всего 207 километров отделяет полярников от Северного полюса. Дрейфующая полярная станция преодолела 88 градус северной широты, - рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Отмечается, что дрейф льдины с лагерем ускорился.

Напомним: в сентябре 2022 года самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла из Мурманска к Северному полюсу. Впервые за 10-летний перерыв ученые вновь готовы приступить к исследованиям в лагере на льдине.

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